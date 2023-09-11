“وافي” و “صندوق التنمية السياحي” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاريع المطورين العقاريين في القطاع السياحي

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وقعت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال دعم مشاريع المطورين العقاريين في القطاع السياحي.

جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي تستضيفه المملكة في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، ووقع الاتفاقية عن الصندوق معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، فيما وقع عن “وافي” معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وبموجب الاتفاقية، سيحدد صندوق التنمية السياحي عددًا من المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة، التي تقع ضمن نطاق القطاع السياحي لتقييمها والتأكد من ملاءمتها لأغراض وأهداف إستراتيجية الصندوق، بالإضافة إلى إعداد متطلبات التمويل وتحديد نوعيته لكل مشروع، ومن ثم توقيع العقود وإيداع مبالغ التمويل في حسابات الضمان المخصصة للمشاريع.

ويزود “وافي” صندوق التنمية السياحي بقائمة المطورين العقاريين الراغبين في الحصول على تمويل المشاريع، ومتابعة المشاريع من خلال الإشراف الهندسي الكامل ومتابعة التدفقات المالية في حساب الضمان، كما تتولى اللجنة الإشراف على سير المشاريع في مختلف المراحل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي شهدها اليوم الأول لمعرض “سيتي سكيب العالمي”، لتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في تنمية القطاع العقاري بالمملكة.

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعدّ المعرض العقاري الأكبر في العالم، وتستضيفه الرياض برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحت شعار “لبناء مسكن المستقبل” لاستعراض أبرز وأحدث المشاريع العقارية والتقنيات الحديثة، وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ومناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة.