“وافي” يتيح أكثر من 350 ألف وحدة عقارية بالسوق خلال عام 2022م

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سَجلت أعداد المشاريع المُرخصة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 2022 نسبة نمو قياسية تجاوزت 223% مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى أكثر من 358.030 ألف وحدة عقارية متنوعة من خلال 496 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة، وذلك امتداداً لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 1200% خلال عام2022 مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة، حيث تم الترخيص لـــِ 2509 وحدات عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، وأن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2019 حيث تم انجاز واكتمال 3456 وحدة سكنية لعدد 30 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة، حيث حظيت المنطقة الوسطى بالمرتبة الأولى بعدد 1,632 وحدة عقارية وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بـــــ 1,156 وحدة عقارية منجزة، أما المنطقة الشمالية فاكتمال 491 وحدة بينما أتت المنطقة الغربية بـــِ 177 وحدة عقارية منجزة بنظام البيع على الخارطة.

وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة وبلغت نسبة المطورين 293% مقارنـة بعـام 2019، وجاءت نسـبة نمـو لتأهيـل المكاتـب الهندسـية 533 % بالإضافـة إلـى 303 % نسـبة نمـو تأهيل مكاتب المحاسبين. حيث أصدرت «وافي» أكثر من 322 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، و163 رخصةً لتسويق أكثر من 60.124 ألف وحدة عقارية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة تحقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.

وبين أن إجمالي الزيارات الإشرافية على المشاريع المرخصة من “وافي” بلغ 1073 زيارة لعام 2022م، بمعدل نمو تجاوز 297% مقارنة بعدد الزيارات لعام 2019م، ويأتي ذلك امتداداً لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسي ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.

يذكر أن “وافي” أسهمت في تدريب 1520 متدرباً من خلال إقامة 72 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، إضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المئة بحلول عام 2030 تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 .