واقعة طريفة.. طائرة تقلع وتترك الركاب على أرض المطار

المناطق_وكالات

أقلعت رحلة تابعة لشركة “غو فريست” الهندية في موعدها المحدد في رحلة داخلية من مدينة بنغالور في كارناتاكا، جنوبي الهند، صوب العاصمة نيودلهي، “الاثنين” الماضي، وهذا الامر طبعي جداً، لكن الأمر غير المعتاد أن الطائرة لم تقل الركاب الذين كانوا على متن حافلات في أرض المطار.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الطائرة تابعة لشركة “غو فريست” الجوية أقلعت في الموعد المحدد في رحلة كان يفترض أن تقل الركاب الذين كانوا على متن 4 حافلات، 3 منها ممتلئة عن آخرها “50 مسافراً في كل واحدة منها” والأخيرة فيها 5 إلى 6 ركاب، وأبلغ الطاقم الموجود على أرض المطار طاقم الطائرة أن الحافلة الأقل عدداً ستكون الأخيرة، لكنها في الواقع لم تكن الأخيرة.

وبسبب هذا الإجراء، افترض طاقم الطائرة أن العدد الذي صعد على متن الطائرة هو كل الركاب، مغفلاً وجود 55 مسافراً آخرين في حافلة أخرى كانت تنتظر على أرض المطار.

وطلبت هيئة إدارة الطيران المدني في الهند تقريراً مكتوباً من الشركة عن تفاصيل الحادثة التي أقلعت فيها إحدى طائراتها من دون عدد كبير من الركاب، وأشارت في الطلب إلى “الأخطاء العديدة” التي ارتكبتها الشركة.

وبرزت الحادثة على السطح بعدما انتقد ركاب شركة الطيران، قائلين إنهم حصلوا على بطاقات الصعود على الطائرة بعد أن أتموا الإجراءات المتبعة في مبنى المسافرين.