والدة أشرف حكيمي “تنقذ” ثروته من طليقته

أثناء دفع محامي أبوك قضية الطلاق في المحاكم الفرنسية ومطالبته بمعرفة إجمالي الأموال التي يتقاضاها حكيمي، كان الجواب أن “حكيمي لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يستحوذ عليه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا”.