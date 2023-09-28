والدتي أوصتنا بأن نتصدق بقيمة ذهبها بعد وفاتها لبناء مسجد فتصدقنا بجزء بسيط فقط فهل علينا إثم؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح

قال الشيخ “عبدالسلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، إن الوصية هي من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه لا تجوز الوصية إلا فيما هو دون الثلث، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الوصية.

وبين أنه لا تجوز الوصية لوارث، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا وصية لوارث”.