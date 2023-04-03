والدتي زُرع لها الكلى وترغب في الحج ولكننا نمنعها ما التوجيه في ذلك؟.. الشيخ عبدالله المطلق يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عبد الله المطلق، عضور هيئة كبار العلماء، على سائل يقول: والدتي زُرع لها الكلى وترغب في الحج ولكننا نمنعها، ما التوجيه في ذلك؟

وقال خلال ظهره ببرنامج فتاوى الذي يٌعرض عبر قناة السعودية: “التوجيه للطبيب، إذا قال الطبيب الذي يشرف على علاجها حجي تحج، وإذا قال الدكتور أن الحج أو الصيام سيضرها عليها إطاعته”.

واستشهد بقول الله تعالى: ” لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما” مُضيفًا، أن الله يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ومًشيرًا، أن الصوم أو الحج إذا كان سيضر فأنه لا يجوز.

#فتاوى | والدتي زُرع لها الكلى وترغب في الحج ولكننا نمنعها، ما التوجيه في ذلك؟ الشيخ عبدالله المطلق يجيب. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/F4BgJ6axT4 — قناة السعودية (@saudiatv) April 2, 2023

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