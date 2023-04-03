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والدتي زُرع لها الكلى وترغب في الحج ولكننا نمنعها ما التوجيه في ذلك؟.. الشيخ عبدالله المطلق يجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل 2023 - 5:07 مساءً

أجاب الشيخ عبد الله المطلق، عضور هيئة كبار العلماء، على سائل يقول: والدتي زُرع لها الكلى وترغب في الحج ولكننا نمنعها، ما التوجيه في ذلك؟

وقال خلال ظهره ببرنامج فتاوى الذي يٌعرض عبر قناة السعودية: “التوجيه للطبيب، إذا قال الطبيب الذي يشرف على علاجها حجي تحج، وإذا قال الدكتور أن الحج أو الصيام سيضرها عليها إطاعته”.

واستشهد بقول الله تعالى: ” لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما” مُضيفًا، أن الله يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ومًشيرًا، أن الصوم أو الحج إذا كان سيضر فأنه لا يجوز.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل 2023 - 5:07 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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