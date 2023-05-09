والدي استلم مستحقات التقاعد فهل فيها زكاة؟ الشيخ عبد الله المطلق يجيب (فيديو)

قال الشيخ عبد الله المطلق إن من المعلوم أن مستحقات التقاعد هي شهرية، موضحا أن الموظف لا يخلو أمره من ثلاثة إما الاستقالة أو الوفاة أو التقاعد.

وأوضح في لقاء تلفزيوني أن الزكاة لا تجب إلا في مال مستقر مملوك ملكا خاصا لصاحبه، مشيرا إلى أن هذا المال من الوارد أن يزيد أو ينقص، أو يتعرض الموظف لعقوبه تنقصه جزءا منه، فلا زكاة عليه إلا بعد قبضه، ومرور حول كامل عليه، فإذا أتم ذلك وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وأما قبل ذلك فلا يجب عليه شيئ.

وأضاف أن الموظف إذا كانت خدمته أقل من عشرين سنة فلا يدخل في نظام التقاعد، وإنما يأخذ ما يسمى إكرامية، فليس فيه زكاة حال قبضها، أما إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب حينها تجب.