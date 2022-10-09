والد الطفل حسن الشعلة: هذه آخر محادثة جمعتني مع ابني قبل وفاته (فيديو)

روى الد الطفل المتوفى في حافلة مدرسية بالقطيف هاشم الشعلة، آخر محادثة جمعته بطفله قبل وفاته في الباص المدرسي، مؤكدًا، أن ابنه صباح اليوم كان يُطالبه بـ كيك وحليب، وكان متحمسا ليومه الدراسي.

وقال هاشم الشعلة والد الطفل المتوفي بالحافلة المردسية بالقطيف، في تصريحات متلفزة عبر برنامج الراصد الذي يُعرض بقناة الإخبارية: “كان يحدثني صباحًا على الفطور، كان يقول بابا ضع لي كيك وحليب”.

وأكمل: “كان متشجع لركوب الباص، وأمه كانت معاه فهي موظفة، لذلك نخرج سويًا، هي تركبه في الباص وأنا انتقلها إلى العمل”.