وتيرة التحدي تبلغ ذروتها بين الملاكمين قبيل “نزال الحقيقة”

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تشهد مدينة الدرعية التاريخية غدًا الأحد “نزال الحقيقة”على “حلبة الدرعية” بين الملاكمين المحترفين الأمريكي جيك بول،ومنافسه البريطاني تومي فيوري، في حدث تنظمه وزارة الرياضة بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، وبالتعاون مع الشركة الوطنية “تحدي المهارة” للترفيه،الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.

وحول هذا النزال فقد شهد اليوم في العاصمة الرياض تسجيل أوزان الملاكمين بول وفيوري، وباقي الملاكمين الذين من المنتظر أن تجمعهم 7 نزالات إلى جانب النزال الرئيس، لذا فإن أنظار العالم ستتجه غدًا إلى محافظة الدرعية، التي ستحتضن جميع النزالات الـ 8، قياساً بالحضور الكبير الذي شهده مؤتمر تقديم اللاعبين وأخذ أوزانهم مساء اليوم، من عشاق هذه الرياضة ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أن حلبة ميدان الدرعية ستحتضن نزالاً آخر، على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر، بين بطل العالم الحالي في وزن المتوسط والوزن الخفيف الكونغولي إيلونجا ماكابو، وحامل اللقب السابق الملاكم السويدي بادو جاك” الملقب باسم “ذا ريبر”.

وسيتضمن الحدث إقامة العديد من اللقاءات الثانوية، إذْ يواجه الملاكم السعودي زياد مجرشي في أحدها منافسه الغاني فيليب كوانساه، يليه النزال الاحترافي الأول للملاكمة السعودية رغد النعيمي،الذي سيجمعها بالغانية بربتشوال أوكيدا، إضافة إلى لقاء آخر بين السعودي سلمان حمدة، والهندي فيليب ديفا بريان.

وسيتنافس الأمريكيان آدم صالح، وستيوارت كيلوج، في نزال ضمن الحدث، بينما يسعى الملاكم الأردني بدر السمرين إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم، عند مواجهة الروماني فيوريل سيميون، كما سيتنافس الأمريكي محسن كاسون،مع الأذربيجاني تاريل جعفروف،في وزن الكروزر، وأخيرًا يتطلَّع نجم الملاكمة السعودي الصاعد زياد المعيوف إلى مواصلة مسيرته الاحترافية الناجحة عند مواجهة البنمي رونالد مارتينيز.