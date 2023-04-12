وثيقة مسرّبة تحدد 4 سيناريوهات «غير متوقعة» لحرب أوكرانيا

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حددت وثيقة استخباراتية سرّية حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، كانت من بين تلك الوثائق التي تم تسريبها على الإنترنت مؤخراً، 4 سيناريوهات «غير متوقعة» لحرب أوكرانيا.

ووفقاً للوثيقة، التي كانت عبارة عن تحليل أجرته وكالة استخبارات الدفاع، فإن هذه السيناريوهات الأربعة الافتراضية تشمل مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتخلص من قيادات القوات المسلحة الروسية، وشن أوكرانيا ضربات على الكرملين.

وتقول الوثيقة، التي يعود تاريخ كتابتها إلى 24 فبراير (شباط) الماضي، إن الحرب ستظل على الأرجح ممتدة لفترة طويلة.

ويقول الخبراء إن الهدف من كتابة هذه السيناريوهات بواسطة الاستخبارات هو مساعدة ضباط الجيش أو صانعي السياسات أو المشرعين على التفكير في النتائج المحتملة للصراع في أثناء تقييمهم خياراتهم.

وتحمل الوثيقة علامة «RELIDO»، مما يشير إلى أن قرار الإفصاح عن المعلومات الواردة بها -لشركاء أجانب، على سبيل المثال- يقع على عاتق بعض كبار المسؤولين.

وامتنع مسؤولون أميركيون عن الإفصاح عما إذا كانت الوثيقة حقيقية لكنهم لم يشككوا في صحتها.

كما حذّر المسؤولون من أن الوثائق المسرَّبة قديمة، وفي كثير من الحالات لا تمثل التقييمات الحالية لوكالات الاستخبارات المختلفة.