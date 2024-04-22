وجد محفظته بعد 8 أشهر.. محترف النصر السابق يشيد بأمانة السعوديين (فيديو)

المناطق_متابعات

أبدى الإسباني ألفارو جونزاليس محترف النصر السابق والقادسية الحالي، إعجابه الشديد بأمانة السعوديين، بعدما استعاد محفظته الخاصة بعد 8 أشهر.

وقال جونزاليس في مقطع فيديو “انظروا يا أصدقائي، هذه هي المملكة العربية السعودية، بعد 8 أشهر وجدت محفظتي وبها كل شيء؛ المال وكل ممتلكاتي”.

وأضاف “هذا أمر مدهش، وهو ما يميّز السعودية عن العالم، شكرا جزيلا”.