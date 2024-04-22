وجد محفظته بعد 8 أشهر.. محترف النصر السابق يشيد بأمانة السعوديين (فيديو)

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أبدى الإسباني ألفارو جونزاليس محترف النصر السابق والقادسية الحالي، إعجابه الشديد بأمانة السعوديين، بعدما استعاد محفظته الخاصة بعد 8 أشهر.
وقال جونزاليس في مقطع فيديو “انظروا يا أصدقائي، هذه هي المملكة العربية السعودية، بعد 8 أشهر وجدت محفظتي وبها كل شيء؛ المال وكل ممتلكاتي”.
وأضاف “هذا أمر مدهش، وهو ما يميّز السعودية عن العالم، شكرا جزيلا”.
"هذا لا يحدث إلا في #السعودية"..
لاعب القادسية "ألفارو غونزاليس" يُبدي انبهاره بشكل ملفت، ويظهر غير مصدقًا، بعد عثوره على محفظته الشخصية التي فقدها منذ 8 أشهر دون فقدان أي شيء من محتوياتها المالية والثبوتية.
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 21, 2024