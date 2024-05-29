وجه قديم.. تعرف على صفقة ريال مدريد الأولى للموسم الجديد

استعاد ريال مدريد خدمات مدافعه رافا مارين الذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى نادي ألافيس.

وأعلن ألافيس، الذي أنهى الموسم الماضي عاشراً في جدول ترتيب الدوري الإسباني، انتهاء إعارة مارين وعودته لبطل الليغا، يوم الثلاثاء.

وكان الريال قد جدد عقد اللاعب الشاب قبل إعارته إلى ألافيس لمدة موسم دون خيار الشراء.

شارك المدافع، الذي يعد عنصراً أساسياً في منتخب إسبانيا تحت 23 عاماً، في 35 مباراة مع ألافيس في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقدّم مارين (22 عاماً) أداءً مميزاً مع ألافيس ساهم في ارتفاع قيمته السوقية من 2.5 مليون يورو إلى 5 ملايين، وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت”.

واستقر النادي الملكي على استعادة لاعبه في مارس الماضي وفقاً لتقارير صحفية أكدت إعجاب المدرب كارلو أنشيلوتي بتطور مستوى مارين مع ألافيس.

عودة مارين ستعزز دفاع الفريق الذي سيفقد قائده ناتشو الذي استقر على الرحيل عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني.