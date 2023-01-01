وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (13) موقعاً حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (13) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء بمركز العاقر بمحافظة ضرية لمدة أربعة أيام، وللرجال في معرض الكتاب بمدينة بريدة لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في كلية الآداب والعلوم بمحافظة عنيزة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في ابتدائية ومتوسطة مركز كبد بمحافظة عيون الجواء لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمدينة جدة لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الثلاثاء خدماتها للرجال في متوسطة محافظة بقعاء، ومركز التأهيل الشامل بمدينة حائل، ويوم الأربعاء للنساء في جامعة حائل لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة الجوف تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز أصفان بمحافظة دومة الجندل، ويوم الثلاثاء في مقر مصرف الراجحي بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز يعرى التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.