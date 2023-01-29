وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (24) موقعاً حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (24) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الصبيخة بمحافظة خميس مشيط، ومركز خيم لمدة أربعة أيام لكل منهما، وللرجال في مجمع الملك فهد التعليمي بمحافظة بيشة، وللنساء في الثانوية الخامسة بمحافظة بيشة، ويوم الاثنين للرجال في مجمع القدس التعليمي بمحافظة بيشة، وللنساء في المتوسطة التاسعة بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في ثانوية الملك فهد بمحافظة سراة عبيده لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها للرجال وللنساء اليوم في محافظة غامد الزناد لمدة أسبوع، وللرجال في ابتدائية ومتوسطة عمر بن عبدالعزيز بمحافظة العقيق، ومتوسطة الطفيل بن عمر بمحافظة المندق، ومدرسة الإمام القرطبي بمحافظة قلوة، ويوم الثلاثاء في ثانوية خالد بن الوليد بمحافظة العقيق، ومتوسطة عويرة بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في ابتدائية ومتوسطة السويسية بمحافظة العقيق لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف اليوم بتقديم خدماتها للرجال في متوسطة غطي بمركز الوادي، وللنساء في المتوسطة الثامنة بمحافظة القريات، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة مركز الناصفة، وللنساء في المتوسطة الأولى بمركز الناصفة لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الأربعاء للرجال في المدرسة الابتدائية بالجحفة، ويوم الخميس في ثانوية محافظة الشنان لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال في محافظة حبونا بمنطقة نجران لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، وللرجال في مهرجان الفقع بمركز شري بمنطقة القصيم، وللنساء في جزيرة فرسان بمنطقة جازان لمدة أسبوع لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز العيينه بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.