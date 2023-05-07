وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 32 موقعاً حول المملكة

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قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (32) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في محافظة الجموم لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة القصيم تقدم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين خدماتها للرجال في مركز صحي حي الجزيرة بمدينة بريدة، وفي مركز صحي حي قرطبة بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في مركز صحي حي الريان الغربي، وفي مركز صحي حي الريان الشرقي بمدينة بريدة، وفي متوسطة وثانوية مركز شري، وللنساء في المتوسطة الثالثة عشر بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مديرية شرطة منطقة القصيم، وفي متوسطة عبدالله الخليفي بمحافظة البكيرية، ويوم الخميس في مركز صحي حي الإسكان، وفي مركز صحي حي النهضة بمدينة بريدة، وللنساء في المتوسطة العشرون بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز الأكحل بمحافظة وادي الفرع، وفي مركز الصلاحية بمحافظة المهد لمدة أسبوع لكل منهما, ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مكتب العمل بمحافظة العلا لمدة يوم.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم الخدمة اليوم للنساء في متوسطة وثانوية البحيرات بمحافظة دومة الجندل لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في متوسطة الأمير عبد المجيد بمحافظة دومة الجندل لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين تقدم الخدمة في متوسطة مركز اصفان لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة الإمام الشاطبي بمحافظة دومة الجندل لمدة يوم.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في محافظة طريب، ويوم الأربعاء للرجال في محافظة تنومة، وفي بلدية الحرجة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يومين لكل موقع.

فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم خدماتها للرجال في قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة لمدة ثلاثة أيام، وفي هجرة بن ثنيان لمدة يومين، وللنساء في الثانوية الرابعة بمحافظة طريف لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في روضة الهباس لمدة ثلاثة أيام.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في الثانوية الثامنة عشر للبنات بمدينة حائل، ويوم الأربعاء للرجال في ثانوية المعتصم بمدينة حائل لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة خباش لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في مدرسة الصليعاء بمحافظة يدمة لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.