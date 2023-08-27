وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة

المناطق_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعًا حول المملكة ، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة القصيم تقدم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين خدماتها للرجال في مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في مقر المحكمة العامة، ومقر محكمة التنفيذ، ومقر محكمة الأحوال الشخصية بمدينة بريدة، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء في الهيئة الطبية العامة بالقصيم، ويوم الخميس في مركز التأهيل الشامل بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران لمدة 3 أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الملك خالد بمدينة نجران لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز حوراء بلسمر بمنطقة عسير لمدة يومين، وللنساء في مركز الرعاية الاجتماعية بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.