وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعاً حول المملكة

المناطق_الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز العوشزية، وفي مركز الرويغاني، وفي متوسطة وثانوية النبهانية، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ في مركز وادي الجناح، وللنساء في مجمع السحابين للبنات بمحافظة رياض الخبراء، ويوم الثلاثاء القادم للرجال في مقر إدارة التعليم بالقصيم، وفي مركز وادي أبو علي، وللنساء في ثانوية القرين للبنات بمحافظة رياض الخبراء، وفي كليات عنيزة الأهلية للبنات، فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الأربعاء القادم في كليات بريدة وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع، بينما تقدم خدماتها يوم الخميس القادم للرجال والنساء في مهرجان ثمرات الشيحية وذلك لمدة خمسة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم غدٍ في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحفائر بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز القحمة بمحافظة محايل عسير، وذلك لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة ثلاثة أيام, وللنساء لمدة يوم واحد.

وتتواجد الوحدة المتنقلة في منطقة الحدود الشمالية لتقديم خدماتها للرجال في مركز روضة الهباس، وذلك يوم الثلاثاء القادم، ولمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء القادم للنساء في الثانوية التاسعة للبنات بمدينة عرعر لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز الراغية بمنطقة المدينة المنورة، وللنساء في مركز البدع بمنطقة تبوك، وذلك لمدة أسبوع لكل منهما .

وفي منطقة حائل تُقدم الخدمة يوم الأربعاء القادم للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.