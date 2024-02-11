وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 31 موقعًا حول المملكة

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قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (31) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها للرجال اليوم في متوسطة القيروان، وثانوية ومتوسطة الرواد الأهلية بمدينة بريدة، ويوم الاثنين المقبل في متوسطة قتادة بن النعمان بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في مكتب تعليم محافظة البدائع، ويوم الأربعاء في ثانوية الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس المقبل في متوسطة غدق التنمية، ومتوسطة صلاح الدين الأيوبي بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع, ومحافظة المويه، ومركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في مركز قيا، ومحافظة المويه لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز العيص، ومركز القاحة، ومركز السويرقية لمدة أسبوع لكل موقع، ويوم الخميس للرجال في مطار العلا الدولي لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة الثانوية الخامسة بطريف، ومدرسة مجمع الإسكان بعرعر لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الصور لمدة ثلاثة ايام، وللرجال في مركز بني عمرو لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المدرسة الثانية عشرة للبنات بحفر الباطن، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة أبرق الكبريت الابتدائية والمتوسطة بالخفجي لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بإسكان رمادة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لمدة يومين.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز طلعة عمار، وللنساء في مدرسة ابتدائية ومتوسطة طلعة عمار لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم في ميناء نيوم البحري بمنطقة تبوك لمدة أسبوع، وللنساء في مدرسة الأولى والمتوسطة للبنات بروضة سدير بمنطقة الرياض لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة الأمير محمد بن سعود بمركز الجوه بمنطقة الباحة لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مكتب التعليم للبنين بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل لمدة يوم.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.