وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 14 موقعاً حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الكامل وتستمر لمدة أسبوع, وللرجال في محافظة ميسان ولمدة ثلاثة أيام، وفي مركز عشيرة، ومركز أم الدوم تستمر لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء القادم في مركز عشيرة، ومركز أم الدوم، وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الوحدات خدماتها يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس ستقدم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد.

وتواصل الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم تقديم خدماتها للرجال في مهرجان محافظة البدائع حتى يوم الأربعاء القادم، وفي مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب حتى يوم الخميس القادم، فيما تقدم الخدمة اليوم في مهرجان الفراولة بمحافظة البكيرية وتستمر لمدة أسبوع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الحصينية, ويوم الثلاثاء القادم للنساء لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم للرجال في مركز المشعلية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ختبة بمحافظة المجاردة، وفي مركز القوباء بمحافظة بيشة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في مهرجان جادة الأبل بمنطقة حائل لمدة (11) يوماً، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم في معرض الاختراعات والابتكارات بسايتك في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.