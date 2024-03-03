وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 26 موقعًا حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (26) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز المحاني، ومركز ثول لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز المحياني، ومركز ثول لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للرجال والنساء في معرض الدفاع المدني في الظهران اكسبوا، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مدرسة نورة الجبر بالمبرز بمحافظة الأحساء لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مستشفى المانع بمحافظة الخبر، والمدرسة المتوسطة الثانية عشرة للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة رملة بنت أبي سفيان بثلاثاء الحميد بمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مدرسة متوسطة مركز جرد لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مجمع رقية بنت محمد التعليمي بمركز وراخ لمدة يومين، وللرجال في مدرسة متوسطة الخالدية بمحافظة بلجرشي لمدة يوم واحد.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز القحمة، ومركز الأمواه لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها يوم الاثنين للرجال في المحكمة العامة بمحافظة البدائع، ويوم الثلاثاء في المحكمة العامة بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة خباش لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة اليوم للنساء في مركز ثجر بمحافظة يدمة لمدة يومين.

وفي منطقة جازان تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحقو، ويوم الأربعاء في مركز ريع مصيدة لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة مركز خوعاء، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة خوعاء بمركز خوعاء لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها للنساء يوم الثلاثاء في محافظة العويقيلة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة في المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الأربعاء للرجال والنساء في كلية العلوم التطبيقية التابعة لجامعة طيبة بمحافظة خيبر لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.