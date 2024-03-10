وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعاً حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها في محافظة القريات يوم الاثنين للرجال في متوسطة حسان بن ثابت، وللنساء في المتوسطة السابعة للبنات، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في ثانوية غرناطة، وللنساء في المتوسطة الحادية عشرة للبنات لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك خلال شهر رمضان المبارك بتقديم خدماتها في الفترة المسائية في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحاً إلى نهاية يوم 24 رمضان.

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في مركز التأهيل الشامل، وللنساء تقدم الخدمة في المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي المتوسطة الحادية عشرة للبنات بالأملح بمنطقة نجران لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.