وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم غدٍ للرجال في متوسطة أبو جعفر المنصور بمركز الرديفة، وللنساء في ثانوية ومتوسطة مركز الرديفة، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة الحسن بن علي بمركز أبو عجرم، وللنساء في الابتدائية والمتوسطة الأولى بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة حائل تقديم الوحدات المتنقلة الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز الحائط لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية ومتوسطة ضبيعة للبنين بمحافظة بقعاء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في ابتدائية ومتوسطة الجديدة للبنات بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الفرعة، وغدٍ تقدم الخدمة للنساء بمجمع أم سلمة هند بنت أميمة بمركز المكاتيم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة الجوفاء لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم الخدمة اليوم للرجال في الكلية التقنية بمدينة نجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة اليوم للنساء في مركز المشعلية لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بحر أبو سكينة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في الكلية التقنية بمحافظة النماص لمدة يوم واحد.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أبانات، ويوم الخميس في محافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء في مركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.