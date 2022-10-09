وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (17) موقعاً حول المملكة

المناطق_متابعات

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مقر قوات الطوارئ الخاصة ومركز البصر، ويوم الاثنين في دار المسنين، ويوم الثلاثاء في مستوصف قوى الأمن ودار الرعاية الاجتماعية، ويوم الأربعاء في مستشفى الملك فهد التخصصي لمدة يوم واحد لكل موقع، ومهرجان الرمان بمركز الشيحية لمدة أربعة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في إدارة شؤون الوافدين لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الرميضة بمحافظة قلوة، ويوم الاثنين للنساء في مدرسة أم معبد الخزاعية بمركز الغوث التابع لمحافظة العقيق لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقدم الخدمة اليوم للرجال في إمارة منطقة نجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في جامعة نجران لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للنساء في محافظة الدلم بمنطقة الرياض، وفي المتوسطة الرابعة عشر للبنات بمنطقة الجوف لمدة أسبوع لكل منهما، وفي كلية البترجي في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مدرسة موسى بن نصير في محافظة العلا، ويوم الثلاثاء في مقر المحكمة العامة في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.