ودية الأخضر أمام لبنان “مغلقة”

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهة الأخضر أمام لبنان الودية غدًا، الخميس، استعدادًا لكأس آسيا 2023، ستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس، أن المباراة ستُقام على ملعب نادي الوكرة القطري، وستكون مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام وغير منقولة تلفزيونيًا.

واختتم المنتخب الوطني اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب لبنان وديًا مساء يوم غدٍ الخميس، ضِمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.

ميدانيًا أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع سيلين”، تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”.

بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.