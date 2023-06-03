ورشة عمل لتطوير منظومة الخدمات المقدمة بالأقسام النسائية بالمسجد النبوي

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تنظم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالقسم النسائي غدا ورشة العمل الثانية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي .

وتستهدف الورشة التي تديره رئيس المجلس الاستشاري بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة منى حمدان ، القيادات النسائية في كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص واستقطاب شرائح متنوعة من نساء المجتمع المدني وشريحة ممثلة للجاليات العربية والإسلامية والإعلام ومن يمثلن بعض الجاليات العربية والإسلامية، لمناقشة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي من خلال طرح يتسم بالشفافية والموضوعية والمصداقية في الرأي المبني على معايشة الواقع الذي تم استشعاره فعليا ومعاينته من خلال ارتياد المسجد النبوي الشريف في موسم شهر رمضان المبارك .

وأفادت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري أن التخطيط لعقد الورشة تم بنهاية موسم شهر رمضان وتم تشكيل فريق العمل وعقد عدد من الاجتماعات مع فرق العمل العلمية والتنظيمية لتحديد محاور الورشة التي تتمثل في استعراض موجز لتوصيات الورشة الأولى التي عُقدت العام الماضي، وما تم تنفيذه من توصيات خرجت بها للتأكيد على أهمية التطوير والتحسين المستمر كنهج متبع في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى واقع الخدمات المقدمة في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي فيما يخص الفرق التطوعية والتفويج وتنظيم الزيارة والحشود والأبواب والأمن والسلامة والسقيا والنظافة والخدمات التقنية والمرافق، ومناقشة الظواهر السلبية ومدى تأثيرها على تعظيم المسجد النبوي والرؤية الاستشرافية لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي.

وأكدت التويجري أهمية الاستماع لصوت المستفيد عن الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من أجل تعزيز الجودة والتحسين المستمر للوصول إلى تحقيق معايير التميز المؤسسي وفق مؤشرات أداء ترصد بدقة وبلغة الأرقام مدى التقدم في تحقيق الأهداف التي وُضعت وبحوكمة تؤكد على تحقيق معايير عالية تواكب رؤية وطن 2030 .