ورشة عمل متخصصة حول “صناعة الأفلام السينمائية” في جازان

المناطق_ جازان

نفّذ فرع هيئة الصحفيين بمنطقة جازان مساء أمس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “صناعة الأفلام السينمائية”، وذلك ضمن سلسلة من البرامج وورش العمل التي تستهدف المختصين في المراكز الإعلامية من الجهات الحكومية والخاصة، وخريجي الصحافة والإعلام.

وتضمنت ورشة العمل التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة جازان صهيب آل طاهر، التعريف بتاريخ وبداية السينما والتحولات التاريخية في هذه الصناعة “الفن السابع” وبوصفها لغةً بصريةً مهيمنةً، ومن وسائل الاتصال الجماهيري.

وتعرف المشاركون في ورشة العمل على مراحل إنتاج الأفلام، وهي مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، بدايةً من الفكرة وتطويرها إلى كتابة السيناريو، والديكوباج، وتصوير الفيلم، والمؤثرات البصرية، وعمليات المونتاج، وتسويق وتوزيع الأفلام وعرضها.

وتضمنت ورشة العمل عرضًا لأبرز الأساليب والقواعد والتقنيات الإخراجية في التصوير والإضاءة والموسيقى واستخداماتها؛ لخلق التوتر و التأثير على المشاهدين من خلال تلك القصص التي تحكيها الأفلام برؤية صانعيها الفنية.