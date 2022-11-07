ورش عمل توعوية وفحوصات لأكثر من 200 مستفيدة في تأهيل الإناث بحي الملز بالرياض

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نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي خمسة ورش عمل توعوية لمايقارب الـ 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة ومنسوبات المركز .

أولى الورش كانت بعنوان “التغذية الصحية ” واستعرضت أنواع الغذاءالمناسب لكل فئة عمرية ومصادره الأساسية وطرق الحفظ المتنوعة ومدى تأثيرها على خواصه فيما جاءت الورشة الثانية عن الصحة النفسية وتضمنت تطبيق مقياس بعض الأمراض النفسية وتقديم الإستشارات وصاحب الورشة التي أقيمت للتوعية بسرطان الثدي تقديم فحوصات مجانية للحاضرات وفي ورشة الإدخارالمالي تعرفت المقيمات على كيفية إختيارطرق الإدخار المناسبة حسب ميزانية الأشخاص واختتمت جميع الورشة بمناقشة المحاور والإجابة على الإستفسارات وتخللها منشورات توعوية متنوعة.

جدير بالذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز يعد أحد مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأضافة إلى خدمة الإيواء ومن ضمنها تنظيم البرامج اليومية والدورية الداخلية والخارجية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.