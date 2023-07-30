ورش عمل لتطوير المزارعين والمنتجين في مهرجان خيرات الجوف

المناطق_واس

عُقدت ضمن فعاليات مهرجان خيرات الجوف بنسخته الثانية، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا في متنزه الخزامى, حزمة من الورش الزراعية التي تستهدف تطوير المنتجين، بالإضافة إلى محاضرات علمية للمختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وتطرقت الورش التي أقيمت أمس وحضرها مجموعة من المنتجين والمهتمين إلى برنامج “ريف” الذي يقدم الدعم لمجموعة من البرامج حسب الميزات النسبية للمنطقة، وهي العسل والفواكه والأسر الريفية المنتجة، وورشة بعنوان “دعم الأسر المنتجة والمزارعين”، فيما تناولت ورشة أخرى إدارة الأحواض المائية تحت عنوان “ماهية وأهمية إدارة الأحواض المائية بالمملكة العربية السعودية”.

يذكر أن مهرجان خيرات الجوف يقام بمشاركة 30 عارضاً من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة ويستهدف دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم.