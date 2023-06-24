وزارة الإعلام تختتم أعمال “واحة الإعلام” بجدة ضمن الجهود الداعمة لوسائل الإعلام المحلية والدولية

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اختتمت وزارة الإعلام بمحافظة جدة أمس ، النسخة الثانية من أعمال “واحة الإعلام” الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1444هـ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبمشاركة مختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في منظومة الحج التي بلغت 11 جهة حكومية وخاصة ومشاركة 40 ممثلًا.

وكانت “واحة الإعلام” قد فتحت أبوابها للزوار خلال الفترة من 2 – 4 ذي الحجة الموافق من 20 – 22 يونيو، متجاوزة أكثر من 40 ساعة على مدى 3 أيام من 10 صباحًا إلى 10 مساءً؛ حيث شهدت حضور ممثلي وسائل الإعلام والإعلاميين بأكثر من 200 إعلاميًا يمثلون أكثر من 50 وسيلة إعلامية محلية ودولية من مختلف وسائل الإعلام، بحضور تجاوز 2000 زائرًا، منهم 22 وزيرًا، وعدد من ممثلي رؤساء بعثات الحج في أكثر من 80 دولة عربية وإسلامية، كما زار الواحة ما يتجاوز 300 من الأكاديميين والطلبة في كليات وأقسام الإعلام بجامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة.

وقدمت “واحة الإعلام” على مدى ثلاثة أيام أعمال مختلفة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، ومكنتهم من الاطلاع على جهود المملكة لخدمة الحجاج منذ تأسيس المملكة إلى موسم حج هذا العام 1444هـ، وذلك بمشاركة أكثر من 200 إعلامي وصحفي، ونحو 50 وسيلة إعلامية ما بين صحفية وإذاعية وتلفزيونية محلية ودولية، كما تضمنت مساحة لمقر الإعلاميين والأستوديوهات التلفزيونية اتسعت لـ 30 إعلاميًا.

واحتوت “واحة الإعلام” معرضًا يحكي أبرز الخدمات المقدمة في مجال خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمشاريع القائمة والمستقبلية وفق رؤية السعودية 2030، وبمشاركة وزارة الداخلية، وهيئة تطوير مدينة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة التراث، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ونسك، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات؛ ومنها: كدانة للتنمية والتطوير.

وأشاد عدد من الإعلاميين والزوار بما شاهدوه في واحة الإعلام؛ وما لمسوه من صناعة إعلامية احترافية.

وبثت وسائل الإعلام التلفزيونية والرقمية من مقر “واحة الإعلام” عددًا من التقارير الصحفية والإعلامية شملت لقاءات متنوعة مع ضيوف وزوار الواحة، إلى جانب المشاركين والعارضين من جميع القطاعات المشاركة في المعرض المصاحب للواحة.

يذكر أن وزارة الإعلام تواصل أعمالها في مكة المكرمة خلال موسم الحج، لدعم وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتزويدها بالمنتجات والخدمات والأرقام والإحصاءات المطلوبة؛ إذ تعمل غرفة العمليات الإعلامية بالتعاون مع منظومة الوزارة لتسهيل مهمة الصحفيين، وتيسير قيامهم بتغطية موسم الحج؛ علمًا بأن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي مركزًا إعلاميًا افتراضيًا VPC، يوفر المواد والصور، ويفتح نوافذ الحوار مع القيادات التنفيذية الحكومية في الحج، للإجابة عن استفسارات الصحفيين، كما ينقل لهم المؤتمرات الصحفية المصاحبة للموسم بعدة لغات.

وتعـد “واحة الإعلام” إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام، التي أطلقها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية، التي تواكب الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة، وأقيمت النسخة الأولى من “واحة الإعلام” بالتزامن مع القمة العربية الـ 32 في مدينة جدة خلال الفترة 18 إلى 19 مايو 2023م.