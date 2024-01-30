وزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”

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أطلقت مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام؛ الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”، الذي يستعرض أبرز الأحداث التي مرت بها المملكة عام 2023، ويهدف الفيلم إلى توثيق هذه المحطات التاريخية المهمة للأجيال، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، والذي كان سببًا في اختيار هذا الاسم عنوانًا للفيلم.

ويستعرض الفيلم من خلال المعالجة الفنية المعتمدة على المقابلات العديد من المعلومات والتفاصيل التي تُروى بعضها لأول مرة، وأبرز المراحل الزمنية والأحداث والمنجزات في عام 2023، تستهدف تعزيز قيم الفخر والانتماء للوطن، وما تشهده المملكة من تطورات في شتى المجالات؛ الرياضية، والعلمية، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.

ويقدم الفيلم أغنية خاصة من كلمات الشاعر سعيد بن مانع، تتحدث عن حالة الفخر والفرح بالمنجزات المتحققة خلال عام في مختلف المجالات.

ويعرض في عدد من القنوات، ويمكن مشاهدته على حساب وزارة الإعلام في منصة اليوتيوب، كما سيتم عرضه قريبًا على عدد من القنوات والمنصات الأخرى.

يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: “مرحلة صعبة”، و”نورس العرب”، و”على حد سواء”، و”ماذا يأكل السعوديون”، و”أطلس السعودية”، وأطلقت مؤخرًا الفيلم الوثائقي هورايزن، الذي يعرض حاليًا في منصة نتفليكس العالمية.