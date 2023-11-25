وزارة الإعلام تقيم النسخة الدولية الثانية من “واحة الإعلام” في باريس

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تقيم وزارة الإعلام النسخة الدولية الجديدة من “واحة الإعلام” في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية (173) لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023.

وتعد هذه النسخة الدولية الثانية من “واحة الإعلام” بعد النسخة الأولى التي أقامتها الوزارة في نيودلهي، بالتزامن مع مشاركة المملكة في القمة (18) لقادة مجموعة العشرين في الهند 9 و10 سبتمبر 2023م، كما تعتبر النسخة الخامسة من الواحة بشكل عام.

وتهدف “واحة الإعلام” في هذه النسخة؛ إلى إبراز التحول الذي تشهده المملكة من خلال استعراض مشروعاتها الوطنية الكبرى، واستثمار فرصة وجود الإعلام الدولي لتغطية الحدث في إجراء لقاءات مع المسؤولين في المملكة، عبر أستوديوهات ومساحات تقنية متطورة أقامتها وسط أجنحة معرض المشروعات النوعية والمبادرات الوطنية، مما يوفر أجواءً حيوية وتفاعلية للتغطيات الإعلامية.

وتسعى “واحة الإعلام” إلى تقديم خدمات إعلامية حديثة ومتقدمة للإعلاميين والزوار، وذلك من خلال استضافة عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومن الإعلاميين المشاركين في تغطية اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ (173).

وتأتي النسخة الدولية الثانية لـ”واحة الإعلام” والخامسة بشكل عام، انطلاقًا من إدراك أهمية الحضور الإعلامي البارز للمملكة في المحافل العالمية والاجتماعات الدولية، وتغيير مفهوم المراكز الإعلامية التقليدية، لترك انطباع إيجابي عن ما تشهده المملكة من تحول في المجالات كافة.