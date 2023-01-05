وزارة الإعلام تكرِّم 10 فائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م

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برعاية معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، توَّجت الوزارة ممثلة بمركز التواصل الحكومي المشاركات الفائزة من الجھات والأفراد بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م بنسختھا الثالثة، بالشراكة الإستراتيجية مع الھيئة السعودية للسياحة، مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم في “بوليفارد رياض سيتي”.

وشھدت الجائزة ھذا العام وصول 30 مشاركة إلى المرحلة النھائية، من إجمالي 1000 مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة في 9 مسارات إعلامية.

وحصدت ھيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جائزة الحملة الإعلامية عن عمل “سمننا في دقيقنا”، وحصل المصوِّر حمد بن فھد العقيلي على جائزة الصورة الفوتوغرافية عن صورته “الصقر والصقور”، ونالت شركة “ھاف مليون” جائزة فيديو القطاع الخاص عن عمل”عبيّة تشوف مجدھا”.

وحقَّقت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) جائزة فيديو القطاع غير الربحي عن عمل “وطن حاضر لك”، فيما حصد الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي ثواب بن مسلط السبيعي، جائزة المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد عن عمل “ھي لنا دار، وھي لھم دار أيضًا”، ونالت جريدة الرياض جائزة التغطيات الصحفية عن مشاركة “الرياض عاصمة المُلك.. التاريخ سطّر ھنا”.

وفازت ھيئة الإذاعة والتلفزيون بجائزة المنتج التلفزيوني عن الفيلم الوثائقي “العرضة السعودية”، فيما حصد بودكاست مجلة القافلة، جائزة الإذاعة والبودكاست عن حلقة “العلم.. رمز الفخر والاعتزاز”، وحقَّقت مبادرة أرامكو “إثراء” جائزة الأغنية الوطنية عن أغنية “نغنِّي للوطن”، وتُوِّجَ صندوق التنمية السياحي بجائزة الأفلام السياحية لفئة الجھات عن عمل بعنوان “أھل السياحة”، فيما حُجِبَت فئة الأفراد في المسار ذاته.

واستحدثت الجائزة تكريمًا خاصًّا لشخصيات وضعت بصماتھا على إعلام المملكة وثقافتھا وھم؛ كاتب كلمات النشيد الوطني الشاعر إبراھيم خفاجي، والفنان محمد عبده، والمصوِّر بندر الجلعود، والمصوِّر الفرنسي تشيكوف مينوزا.

من جانبه، ھنَّأ معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الفائرين بالجائزة لھذا العام من الجھات والأفراد، وأعلن توسيع نطاق الجائزة في نسختھا القادمة؛ لتصبح جائزة سنوية باسم “جائزة التميُّز الإعلامي”، لتحتفي بجميع الأعمال الإبداعية الوطنية على امتداد العام كلِّه، وتتيح فرصة المشاركة بشكل أكبر لجميع المبدعين والمبدعات في أنحاء الوطن، دون الاقتصار على مناسبة محدَّدة.