“وزارة الاتصالات” تكرم 15 شابًا وشابة لتلقيهم برنامجًا تدريبيًا متطورًا بالصين

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احتفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، بـ15 شابًا وشابة من أبناء وبنات الوطن بعد اكمالهم برنامج “تدريب المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات 2023” بالمقر الرئيسي لشركة هواوي في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة والجهات ذات الصلة.

يأتي ذلك امتدادًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ حيث جرى منح الفائزين شهادات معتمدة، وجوائز، وتوفير مزيدًا من فرص التعلم والتدريب، وركز البرنامج على التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، وتعزيز التواصل بين الشباب الموهوبين في المنطقة مع زملائهم من جميع أنحاء العالم، كما وفر البرنامج منصة ساعدت على استعراض أفكارهم وحلولهم المبتكرة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال.

وأكد وكيل الوزارة لقدرات ووظائف المستقبل إبراهيم الناصر أن التعاون الذي يربط الوزارة بالقطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، وتأسيس ركائز رقمية متينة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن جملة هذه الفعاليات والأنشطة التقنية تعمل على تعزيز القطاع التقني والارتقاء به على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى التزام الوزارة برعاية الشباب السعودي الذي سيسهم في رسم ملامح مستقبل المملكة المزدهر.

يُشار إلى أن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قد التقى خريجي البرنامج أثناء تلقيهم الدورات المكثفة ضمن البرنامج والذي تتعاون الوزارة إلى جانب الشركة في إتمامه؛ وذلك خلال زيارته المقر الرئيسي لشركة هواوي بمدينة شنجن الصينية في يوليو الماضي.