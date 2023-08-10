“وزارة الاتصالات” توقع اتفاقية مع “المسار الرياضي” لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية

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وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية مع “مؤسسة المسار الرياضي”؛ لتحفيز وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنية، ودعم البيئة التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتسريع عملية التحوّل الرقمي، وتحسين جودة الحياة من خلال التقنية.

ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية، وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، ومن جانب المؤسسة رئيس قطاع الخدمات العامة والبيئة والاستدامة ديرن بريانت، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تعزيز تعاونهما في تخطيط الاستثمار للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الاتصالات، وتحفيز وتشجيع الاستثمار لتحسين جودة الحياة من خلال التقنية، وإعداد نماذج الأعمال وتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى التعاون مع مقدمي الخدمة للحصول على تقنيات الاتصالات والبيانات في مشاريع المؤسسة.

كما تشمل الاتفاقية، استكشاف الفرص لاستخدام تقنيتي الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وتفعيل تبني التقنيات التي تسهم في تسريع التحوّل الرقمي، ومعالجة معوقات التحول من خلال المشاريع الاستكشافية، والاستفادة من مبادرة «مهارات المستقبل» وما تتضمنه من دورات ومعسكرات نوعية في مجال التقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير حلول رقمية تسهم في تطوير تجربة المستفيد من المسار الرياضي عبر برامج الوزارة، وسيعمل الطرفان أيضًا على تحديد قائمة التحديات والحلول التقنية المستهدفة لمشاركتها مع روَّاد الأعمال بما يدعم إيجاد الحلول.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.