وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تختتم برنامجًا لتطوير قدرات القياديات التقنيات

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اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج “قائدات في العالم الرقمي”، الذي يهدف إلى الاستثمار في تطوير قدرات القياديات التقنيات من بنات الوطن، وزيادة نسبة قياديات الصف الأول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لهن لتطبيق نماذج عمل مبتكرة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إعداد وتمكين قيادات متميزة ورائدة لتحقيق تغيير إيجابي فعال، عاملًا خلال أيامه الأربع، على تنمية مهارات 40 قيادية في عددٍ من الموضوعات في مقدمتها تعزيز تواصلهن وجعله أكثر فاعلية، وجعلهن ذات تأثير أكثر إيجابية، بالإضافة إلى عمله على تعزيز ثقتهن بأنفسهن، وسيسهم برنامج “قائدات في العالم الرقمي” الذي تعاونت في إطلاقه مع كُبرى المؤسسات التعليمية العالمية، في زيادة فرص حصول منتسباته على مواقع قيادية متقدمة في القطاع، عبر تضمنه العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل التوعية مع نخبة من الخبراء والقياديين المحليين والعالميين، كما يوفر البرنامج لملتحقاته توجيهًا ودعمًا وإرشادًا مهنيًا، وصولًا إلى تعزيز مشاركة المرأة بالقطاع وتطوير قيادياته.

يُشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أسهمت في رفع نسبة مشاركتها إلى 30.5% متجاوزةً بذلك متوسط مجموعة العشرين ومتوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيلكيون، وفي حصول المملكة في العام 2020م على جائزة الريادة التقنية العالمية “Equals in Tech Award” في فئة قائدات التقنية “LEADERSHIP IN TECH” التي يُقدمها “الاتحاد الدولي للاتصالات” بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة للآخرين على مستوى العالم.