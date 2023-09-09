“وزارة الاستثمار” تشارك في سيتي سكيب العالمي 2023

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تشارك وزارة الاستثمار تحت مظلة “استثمر في السعودية” في معرض سيتي سكيب العالمي، خلال الفترة من 10 – 13 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع العقاري والتنمية الحضرية وسلاسل القيم الداعمة للقطاع ومواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.

وتستعرض الوزارة من خلال مشاركتها التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين بما يعكس التوجه الطموح نحو الانفتاح الاقتصادي لجذب وتطوير الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية نوعية في المملكة، إضافةً إلى توطيد علاقاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع.

ويقدم القطاع فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين من خلال منصة “استثمر في السعودية” التي بلغت أكثر من ٦٠ فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تتجاوز ١٥٥ مليار ريال سعودي وتدعم تلك الفرص مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف ١٢،٤ ترليون ريال تراكمي إلى عام ٢٠٣٠.

كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية للقطاعات التنافسية في مختلف مناطق المملكة والخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع، بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات مع المستثمرين المحليين، وفرص الاستثمارات المتاحة.

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل فعالية عالمية لاستعراض مستجدات التطور والاستثمار العقاري عالمياً، ويضم أصحاب الرؤى من حول العالم وفرصة لالتقاء خبراء القطاع والمستثمرين والاستشاريين والمهتمين، لمناقشة ومتابعة آخر تطورات القطاع العقاري، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.