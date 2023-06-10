وزارة الاستثمار: مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين نقلة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية

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تعد الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الاستثمار خلال يومي 11 و12 يونيو 2023م بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.

وتهدف الدورة العاشرة من المؤتمر إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في العديد من القطاعات أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عددٍ من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية، مما سيمثل نقلة غير مسبوقة في العلاقات العربية الصينية على المستوى الاقتصادي، وتنميتها بما يرقى لطموحات قيادات دول المنطقة العربية والصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة 8 جلساتٍ حوارية رئيسية و18 ورشة عمل ولقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من الشخصيات المهمة المشاركة في الحدث، التي تهدف في مجملها إلى التعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً هاماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب.

يشار إلى أنه يشارك في افتتاح جلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين؛ صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، كما سيحضره معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خو تشون خوا، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كما يشارك عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

وستبحث أولى جلسات المؤتمر موضوع “الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق”، وسيشارك فيها كلٌ من معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس مجموعة Hang Lung الصينية وروني تشان، ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية محمد أبو نيان, وستدير الجلسة مقدمة البرامج في قناة العربية لارا حبيب.

وعقب الجلسة الأولى، ستعقد ندوة حول دور المشاريع العملاقة في إعادة تصور مدن المستقبل، ويشارك فيها كلٌ من: الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الدرعية للتطوير جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر, وسيدير الندوة زينشن زو من قناة CGTN.

وستركز ثاني جلسات المؤتمر على الطرق المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية، ويشارك فيها كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور -المملكة العربية السعودية- ماركو أرشيلي، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، والعضو المنتدب والشريك الإداري لمجموعة CITIC Capital ESG الصينية فانغلو وانغ، ونائب رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر مفتي، والمؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنار صباح المطلق، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة CGL الصينية زو يوفانغ. وستدير الجلسة رئيس مجلس إدارة شركة S&P Global China الرئيس التنفيذي لشركة S&P Global الصينية جينا هوانغ.

وسيبحث المشاركون في الجلسة الثالثة، موضوع دور السياحة والترفيه في تنويع الاقتصاد، وستنقسم إلى قسمين؛ قسم سياسي: يشارك فيه معالي وزير السياحة، الأستاذ أحمد الخطيب، ومؤسس شركة أراسكوم للتطوير المصرية سميح سويرس، وأمين منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ومعالي وزير السياحة والتجارة في جيبوتي الأستاذ محمد وارساما.

أما القسم الثاني، فيركز على الجانب الاقتصادي: وتشارك فيه صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة السعودي، والرئيس التنفيذي لشركة هايتشانغ بارك القابضة الصينية أندرو كام، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة جن جيانغ الصينية كي زهوا، وسيدير الجلستين زينشين زو، من قناة CGTN.

وستناقش رابع جلسات اليوم الأول موضوعي الأمن الغذائي والزراعة بوصفهما مفتاحاً لإطلاق القدرات التنموية ويشارك فيها كلٌ من: معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، والمؤسس والعضو المنتدب لشركة نقوة السعودية المهندس أحمد البلاع، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gro Intelligence الأميركية سارة مينكر، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية عبدالله البدر، والرئيس التنفيذي لشركة Calysseo بيير كاساماتو, وسيدير الجلسة يوجين تانغ من صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وفي اليوم الثاني، ستقام الجلسة الخامسة بعنوان “الصناعة والتعدين والمعادن – القطاعات الرئيسية لمستقبلٍ مزدهر” بمشاركة كلٍ من معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، و معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة Fangda الدكتورة ليو ينان، والرئيس التنفيذي لشركة ألبا البحرينية علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة طاقة السعودية خالد نوح، ورئيس مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا المحدودة زونغ منغزنغ، والمدير المالي لشركة هونغكيوا الصينية ريان غوو, وسيدير الجلسة تيموسين إنجن، مدير أول ومنسق الممارسات القُطرية بمنطقة الخليج في وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني.

وستبحث الجلسة السادسة “بناء المرونة في قطاع الخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد والبنية التحتية”، ويشارك فيها: معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس شركة GAFI المصرية حسام هيبة، ورئيس مجلس إدارة شركة أغيليتي في الكويت هنادي الصالح، والرئيس المشارك بشركة زي بنغ الصينية الدكتور براين هونغدي غو، والرئيس التنفيذي لشركة China State International الصينية وانغ شاوفنغ، والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البحرية الدولية السعودية الدكتور عبدالله الأحمري، وعضو مجلس إدارة مجموعة HNA Aviation الصينية الرئيس التنفيذي لشركة نقل إكسبرس الدكتور ينان ليو. وسيدير الجلسة نائب الرئيس الأول لمركز الصين والعولمة الصيني مايك لو.

وخلال الجلسة السابعة من المؤتمر، سيناقش المشاركون مجال الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية؛ وهم: معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، ومعالي المسؤول بوزارة الصحة المصرية الأستاذ خالد عبد الغفار، والرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو خالد الخطاف، والرئيس التنفيذي لمؤسسة Hevolution Foundation الدكتور محمود خان، والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة كلينغروب اللبنانية الدكتورة نادية شعيب، والرئيس التنفيذي لشركة BGI الصينية الدكتور يين يي، والدكتور جين لي FRSC، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HitGen Inc. Healthcare الصينية, وستدير الجلسة مدير قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدى وزارة الاستثمار الدكتورة سمر نصار.

ونظراً لتأثيرهما الكبير في واقع ومستقبل الاستثمار والمشهد الاقتصادي على مستوى دول العالم، ستبحث الجلسة الثامنة موضوع “الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسبل تسخيرهما لتعزيز مستويات الإنتاجية والنمو”، وذلك بمشاركة كلٍ من: معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة SenseTime الصينية جورج هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة Legand القابضة (لينوفو) الصينية لي بنغ، ويانغونغ (روبن) لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة Baidu الصينية، وتوني باو، نائب رئيس أول شركة هواوي الصينية، وجي مايكل إيفانز، المدير والرئيس لشركة علي بابا الصينية, وسيدير الجلسة أبهاي بارغافا، نائب رئيس مجلس إدارة والمدير الإقليمي لممارسات الطاقة والبيئة والصناعة بشركة Frost & Sullivan MEASA.

وستختتم أعمال المؤتمر بجلسة “القطاع المالي ودوره في تعزيز نمو الأعمال العربية الصينية”، والتي يشارك فيها كلٌ من الشيخ عبدالله بن خليفة من شركة ممتلكات البحرينية، والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهونج كونج لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة نيكولاس أجوزين ، ، والرئيس التنفيذي لشركة بنك الصين الدولي القابضة تونغ لي ، ونائب الرئيس التنفيذي نائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة CIC الصينية الدكتور كي بين، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، ومدير ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة CICC الصينية باري تشان، وسيدير الجلسة يوجين تانغ، من صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست.

من جهة أخرى، سيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسية؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية، وسيشارك فيها العديد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، من أبرزهم: معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والأمين العام للمجلس القطري للبحث والتطوير والابتكار التابع لمؤسسة قطر المهندس عمر علي الأنصاري، ومدير الطاقة المتجددة والهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس عبد العزيز الشيذاني، والرئيس التنفيذي لشركة هوشين لصناعة السيليكون الصينية لوه ييدونغ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة GCL زهو زانجون.

هذا، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلماتٍ رئيسية ولقاءات خاصةٍ مع قياداتٍ حكومية، وشخصيات مهمة، حيث سيشهد اليوم الأول لقاءً مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يتحدث فيه عن “المملكة العربية السعودية والصين – التحول الجديد في قطاع الطاقة”. كذلك، سيعقد كلٌ من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي الأستاذ فهد التونسي، لقاءً خاصاً حول رحلة التحول السعودية، ستجريه تامي تام، الصحفية في صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست. واللقاء الثالث ستعقده رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية “مجموعة تداول” سارة السحيمي، ولورا تشا رئيس مجلس إدارة شركة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة (HKEX) بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. في جلسة ستديرها جينا هوانغ، رئيس مجلس إدارة شركة S&P Global China، والرئيس التنفيذي لشركة S&P Global الصينية، بالإضافة إلى كلمةٍ رئيسية لرئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف. كذلك، سيشهد المؤتمر لقاءً مع معالي رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب الأستاذ حمدي الطباع.

وتأتي أجندة مؤتمر الأعمال العربي الصيني لتعكس فعلياً أكبر تجمعٍ عربيٍ صينيٍ للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكوكبةٌ واسعةٌ من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشاركة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية القائمة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو.