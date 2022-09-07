وزارة الاقتصاد والتخطيط تختتم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جامعة هارفارد

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استكملت وزارة الاقتصاد والتخطيط دورة بعنوان “السياسات الضريبية المعاصرة وإدارتها” في كلية كينيدي بجامعة هارفارد , ضمن خطط الوزارة الإستراتيجية وجهودها الحثيثة لتسريع وتيرة تطوير كفاءة منسوبيها وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم.

وشارك الباحثون خلال مدة البرنامج الممتد على مدار أسبوعين في تعلّم التخطيط والتطوير الاقتصادي، وإدارة الشؤون المالية العامة، والسياسات الضريبية، والتنمية المستدامة، إضافة إلى بحث منهجيات متخصصة لإنشاء سياسات تشجع النمو وخلق الوظائف وتحفّز الإنتاجية.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من الشراكة التدرييبة مع مركز التنمية الدولية بكلية كينيدي بجامعة هارفارد منذ 2016م، حيث تلقّى الباحثون تعليمهم في الحرم الجامعي الشهير في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وعملوا خلال فترة البرنامج بشكل وثيق مع الخبراء في كلية كينيدي، وشاركوا في الندوات الاقتصادية المختلفة، كما انضمّ للبرنامج أيضًا عدد من الخبراء في الإحصاء والاقتصاد والمالية العامة من عدة دول.

وتعليقًا على الشراكة مع كلية كينيدي، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط “سنستمر في تطوير أفضل الكفاءات في الوزارة من خلال إتاحة فرص التعلم النوعية لمنسوبينا لتطوير خبراتهم في مجال السياسة العامة والتخطيط الاقتصادي”، وأضاف معاليه “إن شراكتنا الإستراتيجية مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد تعكس بوضوح حرص الوزارة على تطوير كفاءاتها والتزامها التام ببناء القدرات البشرية بالمملكة”.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مبادرة الوزارة لتطوير الكوادر الوطنية، التي أعلنت عنها في وقت سابق بهدف دعم الكفاءات المتميزة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، في مجالات الاقتصاد، والإدارة، والسياسات العامة، والعلوم الاجتماعية.