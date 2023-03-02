وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي المتاح

1_أخصائي أول في السياسة السكانية، بالمؤهلات والخبرات: “بكالوريوس، ماجستير أو دكتوراه، وتخصصات الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، و لدرجة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين”.

الأدوار والمسؤوليات

المشاركة في الدراسات وإجراء التحليلات المعقدة، وإدارة أصحاب المصلحة والتواصل، وتقييم ورصد تأثير السياسات على السكان والاقتصاد، وتصميم المبادرات وتنفيذها، وإجراء النــمذجة والأنشطة التحليلية المختلفة.

إجراء أنشطة تحديثات التقدم ، والإبلاغ عن المخاطر وخطط التخفيف ، وتسليط الضوء على الدعم المطلوب، والتوفيق بين أصحاب المصلحة المعنيين والتواصل معهم لتحديد الأولويات والخطوات التالية باستمرار.

أدوار أخرى: تقديم الدعم اللازم للمدير وتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم من قبل المدير، والمشاركة في الأحداث المحلية والعالمية حسب الحاجة.

طريقة التقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مـــارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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