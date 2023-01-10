وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف بالمراتب الخامسة فأعلى

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر وظائف شاغرة في (المركز الوطني لكفاءة و ترشيد المياه) بالمراتب التالية (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير ادرة المبادرات والمشاريع مدير عام الإدارة العامة للشركات وبناء القدرات. مدير مكتب الرئيس التنفيذي. مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة. مدير إدارة المراقبة والالتزام. مدير إدارة التخطيط والأداء. أخصائي مساعد مالية. مدير إدارة الكفاءة والترشيد بالقطاع الزراعي. مدير إدارة الشراكات. كبير اخصائي الكفاءة و الترشيد في القطاع الحضري. والمزيد …

التخصصات المطلوبة:

الإدارية. المالية. الهندسية.

طريقة التقديم:

وأوضح المركز الوطني لكفاءة و ترشيد المياه أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني بدءاً من تاريخ 9 يناير 2023م وحتى تاريخ 18 يناير 2023م.