وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف بالمراتب الخامسة فأعلى

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر وظائف شاغرة في (المركز الوطني لكفاءة و ترشيد المياه) بالمراتب التالية (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير ادرة المبادرات والمشاريع
- مدير عام الإدارة العامة للشركات وبناء القدرات.
- مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
- مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة.
- مدير إدارة المراقبة والالتزام.
- مدير إدارة التخطيط والأداء.
- أخصائي مساعد مالية.
- مدير إدارة الكفاءة والترشيد بالقطاع الزراعي.
- مدير إدارة الشراكات.
- كبير اخصائي الكفاءة و الترشيد في القطاع الحضري.
- والمزيد …
التخصصات المطلوبة:
- الإدارية.
- المالية.
- الهندسية.
طريقة التقديم:
وأوضح المركز الوطني لكفاءة و ترشيد المياه أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني بدءاً من تاريخ 9 يناير 2023م وحتى تاريخ 18 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).