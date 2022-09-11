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وزارة التجارة تستدعي 1,177 ثلاجة ومجمد “هايسنس” موديل سنة 2020.. ما السبب؟

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 3:21 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,177 ثلاجة ومجمد “هايسنس” موديل سنة 2020.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي:

  • التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa .
  • التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 3:21 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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