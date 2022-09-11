وزارة التجارة تستدعي 1,177 ثلاجة ومجمد “هايسنس” موديل سنة 2020.. ما السبب؟

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,177 ثلاجة ومجمد “هايسنس” موديل سنة 2020.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي: