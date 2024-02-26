وزارة التجارة تضبط عمالة تعيد تعبئة زيوت سيارات مغشوشة وتمنع وصولها للمستهلكين

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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات المستعملة ومجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة.

وضبط مراقبو الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة منطقة الرياض 170 عبوة زيت معبأة جاهزة للبيع، و400 عبوة جاهزة للتعبئة، و4000 غطاء واستيكر تغليف حراري، وتم ضبط وحجز جميع الكميات ومنع وصولها للمستهلكين.

وأغلقت الوزارة المنشأة المخالفة الواقعة وسط الرياض، واستدعت القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، مؤكدة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.