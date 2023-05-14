وزارة التجارة تفتتح فرعًا جديداً في ينبع

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افتتحت وزارة التجارة فرعًا جديدًا بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة؛ لتقديم خدمات قطاع الأعمال وخدمات المستهلك للمستفيدين في محافظة ينبع والمحافظات والمراكز المجاورة والتابعة لها.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل جميع الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز خدمة العملاء في الوزارة تطبق مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وتسهم في تقديم خدمة نوعية لهم، كما تخصص منطقة متطورة للخدمة الذاتية توفر للعميل الحصول على الخدمة التي يريدها آليًّا، بالإضافة إلى وجود مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، ما يمكن العميل من الحصول على الخدمة التي يبحث عنها بكل يسر وسهولة.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالعناية بالعملاء، من خلال قياس نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة انطباعاتهم حول هذه الخدمات، حيث يشاركون في تقييمها بشكل دوري.

كما تقدم الوزارة أيضًا وعلى مدار الساعة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني mc.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد؛ بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري،وتعزيز ثقة المستثمرين،وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.