“وزارة التجارة” تكشف حقوقك وواجباتك في التسوق الإلكتروني

كشف وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز حقوق وواجبات المواطنين أثناء عملية التسوق الإلكتروني.
واستعرض الحساب الرسمي الحقوق والواجبات على النحو التالي:
حقوقك في التسوق الإلكتروني
1_تأكيد إبرام العقد وتاريخه
2_إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام
3_تاريخ تسليم المنتج ومكانه
4_خدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان “إن وجد”.
واجبك في التسوق الإلكتروني
1_التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب
2_معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء
3_التأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.
حقوقك وواجباتك في التسوق الإلكتروني..
للاطلاع على دليل #حقوق_وواجبات_المستهلك
عبر: https://t.co/w7x9T4z0sj pic.twitter.com/GJrQGGn5EK
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 8, 2023