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“وزارة التجارة” تكشف حقوقك وواجباتك في التسوق الإلكتروني

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2023 - 2:17 مساءً

كشف وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز حقوق وواجبات المواطنين أثناء عملية التسوق الإلكتروني.

واستعرض الحساب الرسمي الحقوق والواجبات على النحو التالي:

حقوقك في التسوق الإلكتروني

1_تأكيد إبرام العقد وتاريخه
2_إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام
3_تاريخ تسليم المنتج ومكانه
4_خدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان “إن وجد”.

واجبك في التسوق الإلكتروني

1_التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب
2_معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء
3_التأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 8 يناير 2023 - 2:17 مساءً
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wafaa elshahat

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