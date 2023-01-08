“وزارة التجارة” تكشف حقوقك وواجباتك في التسوق الإلكتروني

كشف وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز حقوق وواجبات المواطنين أثناء عملية التسوق الإلكتروني.

واستعرض الحساب الرسمي الحقوق والواجبات على النحو التالي:

حقوقك في التسوق الإلكتروني

1_تأكيد إبرام العقد وتاريخه

2_إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام

3_تاريخ تسليم المنتج ومكانه

4_خدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان “إن وجد”.

واجبك في التسوق الإلكتروني

1_التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب

2_معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء

3_التأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.

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