وزارة التعليم توقّع 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في إيطاليا

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وقّعت وزارة التعليم 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق، وإتاحة 60 مقعداً تدريبياً في المستشفيات الجامعية في إيطاليا، وذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا نواف الشيباني، والملحق الثقافي في إيطاليا الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.

وتشمل الاتفاقيات مجموعة من التخصصات الطبية، ويأتي ضمنها مجال التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، إضافة إلى جراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وطب الجهاز التنفسي، إلى جانب الأورام الإشعاعية، وجراحة المخ والأعصاب.

يأتي ذلك ضمن توجه وزارة التعليم في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجال الطبي، والتوسّع في تدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في أفضل المؤسسات الصحية بالعالم، والإسهام في توطين القطاع الصحي، وكذلك دعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.

يشار إلى أن وزارة التعليم وقعت مؤخراً 17 اتفاقية مماثلة لتدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في ألمانيا وأيرلندا والسويد؛ لتنوّع مصادر التلقي العلمي والمهني للكوادر الوطنية.