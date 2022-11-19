وزارة التعليم تُطلق مسار التميّز للابتعاث المنتهي بالتوظيف لجميع المؤهلات.. قدم من هنا

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث 2024/2023؛ أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثالثة؛ بتخصصات جديدة لخدمة التنمية ووظائف المستقبل، والذي يستهدف حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

وكشفت أن الوظائف الشاغرة للجنسين “ذكورًا وإناثًا، وذلك من أجل تمكينهم من الإلتحاق بأفضل 70 جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

“المراحل التي يستهدفها المسار”، هم مرحلة البكالوريوس، مرحلة الماجستير، مرحلة الدكتوراه، في الدول المتاحة على النحو التالي: “أمريكا، استراليا، بريطانيا، سويسرا، هولندا، الصين، اليابان، فرنسا، الدنمارك، سنغافورة، كوريا، ألمانيا، السويد، بلجيكا.

أهداف مسار التميز للابتعاث

1_تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

2_رفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.

3_الابتعاث إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة.

4_وجود تخصصات جديدة ومتنوعة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر وتدعم كافة قطاعات المملكة الواعدة.

5_المساهمة في تساهم في بناء مجتمع حيوي ورفع مستوى جودة الحياة.

6_بناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته وداعماً لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة القادمة.

الشروط العامة للابتعاث

1_أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2_أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

3_الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات، والمؤسسات التعليمية المحددة؛ وذلك للحصول على درجات “البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه”، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً، وألاّ يكون القبول من برنامج يقدم من الكليات المهنية أو كليات التعليم المستمر، ويسري ذلك على البرامج المشابهة المقدمة من الكلية الأساسية في المؤسسة التعليمية.

4_أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

5_الانتظام في الدراسة، ومعادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

6_أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

7_يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.

8_اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.

متطلبات التقديم و الوثائق المطلوبة

1_صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول.

2_العنوان الوطني المسجل.

3_صورة شهادة المؤهل السابق، و شهادة المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة.

4_خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضح فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة.

5_صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة.

6_عند وجود مرافقين ، صور وثائق المرافقين “سجل الأسرة و جواز السفر” كلها سارية المفعول.

7_رابط التقديم على مسار التميز للابتعاث:

نبذه عن مسار التميز

مسار التميز للابتعاث هو إحدى مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، و هو يهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، و ذلك لرفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب و الطالبات من خلال ابتعاثهم إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة بما يسهم في تنمية و صقل معارفهم و قدراتهم في المجالات و التخصصات المختلفة.

ويتميـز المسار بوجـود تخصصـات جديـدة تسهـم في بنـاء اقتصـاد مزدهـر و متنوع و تدعـم قطاعـات المملكـة الواعـدة كالسيـاحة و الإدارة السياحيـة و الفندقة و بنـاء تنافسيـة جاذبـة للمملكـة كإدارة الأعمـال و الاقتصـاد و الموارد البشريـة.

وتساهـم في بنـاء مجتمـع حيـوي و رفـع مستـوى جـودة الحيـاة كالرياضـة والإدارة الرياضيـة و علـوم البيئـة و الإدارة البيئيـة، كل هذا لبنـاء وطـن طمـوح بإنتاجـه و منجزاتـه و داعماً لمسؤولية مواطنيه في المبادرة و إيجاد الفرص بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة القادمة.

التقديم متاح الآن، ويستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 2023/5/5، وتُعلن النتائج ابتداءً من شهر يونيو 2023 حيث سيتم إقفال باب التسجيل والمفاضلة وستصل النتيجة عبر حساب المتقدم في سفير، وللتقديم اضغط هنا.

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