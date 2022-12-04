وزارة التعليم تُعلن عن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

أعلنَت وزارة التعليم بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2024-2023، بدءاً من اليوم الأحد 4 ديسمبر حتى الخميس 5 مايو، وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وأطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئــيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، والتي تشمل أربعة مسارات موضحة أدناه.

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث د.أمل شقير “إن التقديم هذا العام سيكون متاحاً عبر ثلاثة مسارات مسار الرواد، مسار البحث والتطوير، مسار إمداد، حيث يشمل أفضل التخصـــصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة.

وتم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي”.

وأشارت وكيل الوزارة إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023_2024 عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أهداف برنامج الابتعاث

تتلخص الأهداف في: “رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية، والمساهمة في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة.

وتوفير كوادر وطنية موهوبة وخصوصًا في القطاعات الواعدة للمشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، وتستهدف خريجو المرحلة الثانوية أو الجامعية أو الحاصلون على القبول في أفضل الجامعات في العالم.

مسارات الابتعاث

1- مسار الرواد

يهدف مسار الرواد في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم في مختلف المجالات ويشمل كافة التخصصات، مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات رؤية المملكة 2030.

2- مسار البحث والتطوير

هو مسار يهدف للابتعاث في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي من شأنها تنمية البحث والتطوير في المملكة حسب قائمة الجامعات المحددة للمسار.

3- مسار إمداد

يهدف مسار إمداد في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى سد حاجة سوق العمل من خلال ابتعاث الطلاب إلى أفضل 200 جامعة ومعهد في العالم في مجالات محددة ذات احتياج عالي في سوق العمل وذلك للراغبين بإكمال مرحلة البكالوريوس أو الماجستير.

4- مسار واعد

يهدف مسار واعد في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى دراسة وتدريب الطلاب وإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعات والمجالات الواعدة.

التخصصات والمجالات المستهدفة

“مسار الرواد”، ويشمل مسار الرواد جميع التخصصات والمجالات، ومسار البحث والتطوير، يشتمل “الإدارة المالية، الإدارة المالية الاسلامية، إدارة التمويل والاستثمار، إدارة المصارف والاسواق المالية، إدارة المخاطر والتأمين، الموارد البشرية، وإدارة الاعمال، ونظم المعلومات الادارية، وإدارة الخدمات الصحية، وإدارة المستودعات.

“مسار إمداد”، ويشتمل على “الموارد البشرية، إدارة الاعمال، نظم المعلومات الادارية، وإدارة الخدمات الصحية، إدارة المستودعات، إدارة الأعمال الدولية، إدارة الطيران، إدارة المشاريع، وإدارة سلسلة الامدادات، الإدارة العامة.

الدول المتاحة تكون على النحو التالي: “أمريكا، استراليا، بريطانيا، سويسرا، هولندا، الصين، اليابان، فرنسا، الدنمارك، سنغافورة، كوريا، ألمانيا، السويد، بلجيكا، وللتقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “اضغط هنا“.