وزارة التعليم.. وجه جديد وقرارت حاسمة في العام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التعليم، تفاصيل موعد إصدار جائزة الطالب المعروفة بـ “مكافآت الطلاب”، وسيبدأ برنامج إيداع المكافآت في يوم 28 مارس 2023، على أن يتم إصدار الجائزة للطلاب المستوفين لشروط المنشورة والمقدمة من قبل الوزارة.

وكانت مكافآت الطلاب التي تقدمها المدارس في المملكة العربية السعودية، موضع تساؤل بين المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تأخر الوزارة في الإفصاح عن موعد تقديم هذه الجوائز إلى مستوفِ الشروط.

خطوات الاستعلام عن المكافآت

_سجّل الدخول إلى المنصة عبر الإنترنت للتحقق من المكافآت من خلال منصة نور.

_قم بتسجيل الدخول إلى المنصة، عن طريق إدخال الاسم الذي تريده في الحقول المعنية.

_سيطلب منك الموقع إدخال رقم الهاتف المستخدم من قبل الطالب لإرســـال رمز التحقق.

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_ بعد إرسال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة، أدخله في الحقل المناسب على الموقع.

_أدخل كلمة المرور الخاصة بك واحفظها للوصول إلى النظام الأساسي في أوقات أخرى.

_بعد الانتهاء من دخول المنصة، ستظهر أمامك بعض الخدمات، انقر على “الخدمات والمكافآت”.

_سيتم طلب بعض البيانات الشخصية من الطالب، وإدخال جميع البيانات الشخصية والنقر فوق “عرض حالة الجائزة” لإصدار جميع تفاصيل الجائزة لك.

قرارات حاسمة للوزير الجديد

أصدر وزير والتعليم قرارا يتضمن إلغاء فترتي الامتحانات المنصوص عليها في النظام السابق في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، لمدة 5 أيام.

وكان القرار الآخر هو إجراء الاختبار خلال فترة الحصة دون التأثير على وقت الحصة، كما أكد قرار الوزير أن امتحان منتصف الفصل يشمل 20 درجة مع إضافة المهام والوظائف والمشاريع المنفذة.