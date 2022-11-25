    وزارة التعليم وشركة هواوي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين

المناطق_الرياض

وقعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وشركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الوزارة وشركة هواوي بتقديم البرامج التدريبية والدورات ذات الاهتمام المشترك في مجال تقنية المعلومات، وتبادل الخبرات ودعم برامج الابتكار الوطني على مستوى الجامعات.

حضر حفل التوقيع معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وإريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية وكبار المسؤولين في الوزارة وشركة هواوي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الشراكات المستدامة الذي أقيم في 23 و24 نوفمبر في الرياض تحت شعار “البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر”.

وقال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، “لقد باتت السعودية تحتل مركزاً متقدماً في مجال التكنولوجيا على الصعيد العالمي. لكن طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي لا تقتصر على ذلك فقط، مما يستلزم تسريع عملية تطوير المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم أهداف التحول الرقمي في السعودية، نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع الحكومة من خلال هذا التعاون لتطوير مواهب وقدرات شباب المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات”.

وتهدف هواوي من خلال المبادرات التي تنظمها في إطار الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية، مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، ومسابقة هواوي السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبرنامج “بذور من أجل المستقبل” لدعم آلاف الشباب في المملكة ومناطق أخرى في مسيرتهم المهنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

نبذةٌ عن “هواوي”

“هواوي” شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة “هواوي” الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم “هواوي” لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن “هواوي” بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست “هواوي” عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 195,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع “هواوي” الإلكتروني: www.huawei.com

أو متابعتنا عبر:

لينكد إن: http://www.linkedin.com/company/Huawei

تويتر: http://www.twitter.com/Huawei

فيسبوك: http://www.facebook.com/Huawei

جوجل: http://www.google.com/+Huawei

يوتيوب: http://www.youtube.com/Huawei