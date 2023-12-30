وزارة الثقافة تحتفي بختام “عام الشعر العربي 2023”

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احتفت وزارة الثقافة بختام نشاط “عام الشعر العربي” الذي امتد طيلة العام 2023، وأشرفت على فعالياته هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وجرى خلال الاحتفاء الذي أقيم بقاعة ميادين الدرعية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان وعدد من قيادات الجهات الحكومية والخاصة تكريم شركاء الهيئة الذين ساهموا معها في برامج عام الشعر العربي.

وجاء ” عام الشعر العربي” اعتزازا بمضامينه العربية الأصيلة؛ حيث يمثل قيمة محورية في الثقافة العربية، على امتداد تاريخ العرب، وانطلاقاً من تأثير الجزيرة العربية التي كانت وما تزال موطناً للشعر والشعراء، ومصدراً لروائع أدبية راسخة في الحضارة الإنسانية.

وكانت وزارة الثقافة قد عملت خلال “عام الشعر العربي” على دعم الحالة الشعرية العربية، والاحتفاء بمبدعيها السابقين والمعاصرين، إلى جانب تسليطها للضوء على الأنواع والأغراض الشعرية، وتعزيز حضورها في الحياة والمجتمع، وذلك من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات أقيمت على مدار العام في قالبٍ ثقافي متنوع وثريّ، وتجربةٍ شاملة ومتكاملة عززت من مكانة الشعر العربي.